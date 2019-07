Das Ministerium für Inneres und Sport in Sachsen-Anhalt will vorerst keine neuen Kunstrasenplätze mit Gummigranulat im Land fördern. Das hat ein Ministeriumssprecher MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Grund sind Pläne der Europäischen Union, Gummigranulat in Kunstrasen zu verbieten. Laut Ministerium würde dieses Verbot auch bei Neubauten gelten.

Dutzende Kunstrasen-Spielfelder gibt es in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: dpa

Noch am Montag hatte die stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens der Landesregierung vorgeworfen, das Problem nicht ernst genug zu nehmen. Sie wies bei MDR SACHSEN-ANHALT darauf hin, dass Länder, wie Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, den Verbau von Granulat bereits nicht mehr förderten.



Das Gummigranulat wird in einigen Kunstrasenplätzen als Füll- und Polsterstoff zwischen den Plastikhalmen genutzt. Durch Abrieb im Spielbetrieb entstehen nicht unerhebliche Mengen an Mikroplastik. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte angesichts eines drohenden Verbots angekündigt, sich für eine sechsjährige Übergangsregelung einzusetzen. Zugleich wies sein Haus darauf hin, dass noch gar nicht feststehe, ob die EU-Kommission ein Verbot des Plastik-Einstreumaterials überhaupt vorschlagen werde. Die Europäische Chemikalienagentur sei erst in einer frühen Phase der Meinungsbildung zum Thema Mikroplastik.