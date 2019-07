Dutzende Kunstrasen-Spielfelder gibt es in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: dpa

Hintergrund ist eine geplante EU-Richtlinie, die ein Verbot von Gummigranulat ab 2022 vorsieht. Dieses wird in einigen Kunstrasen als Füll- und Polsterstoff zwischen den Plastikhalmen genutzt. Durch Abrieb im Spielbetrieb entstehen jedoch nicht unerhebliche Mengen Mikroplastik – laut Berechnungen jährlich gut 8.000 Tonnen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich bei der EU für eine sechsjährige Übergangsregelung einsetzen. Dieser Forderung schließt sich der Fußballverband Sachsen-Anhalt an. Auch der Landessportbund ist dafür, erfuhr der MDR auf Nachfrage.



Sachsen-Anhalts Europaabgeordneter Sven Schulze sagte am Montag, im Falle eines Verbots von Kunstrasen-Granulat drohten den Fußballvereinen aus dem Amateurbereich große finanzielle Probleme. "Ich erwarte von der neuen EU-Kommission um Ursula von der Leyen, dass hier schnell eine verträgliche Lösung gefunden wird. Schließlich sollte der Jugend- und Breitensport gefördert und nicht durch derartige Verbote gehemmt werden".



Das Bundesumweltministerium stellte am Montag klar, dass Sportplätzen mit Kunstrasen derzeit nicht das Aus drohe. Ein Sprecher teilte mit, ob die EU-Kommission ein Verbot des Plastik-Einstreumaterials vorschlagen werde, stehe noch längst nicht fest. Die Europäische Chemikalienagentur sei erst in einer frühen Phase der Meinungsbildung zum Thema Mikroplastik.