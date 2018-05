Bildungsministerium reagiert Mathe-Abi wird auf Schwierigkeit gecheckt

War das Mathe-Abi in diesem Jahr zu schwer? Das will Sachsen-Anhalts Bildungsministerium nach kritischen Hinweisen prüfen. So soll nun festgestellt werden, ob die bemängelten Aufgaben vom Lehrplan abwichen. Ein Sprecher sagte am Dienstag, dass dazu zwei konkrete Hinweise eingegangen seien. Am Freitag soll ein Ergebnis vorliegen.