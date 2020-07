Zukunft mit Corona Mit welchen Fragen wir in den Sommerurlaub fahren sollten

Diese Art der Zusammenarbeit wird seit Jahrzehnten schon praktiziert: In den unendliche vielen Open-Source-Communitys, in denen Menschen auf der ganzen Welt an unendlich vielen Software-Projekten arbeiten. Ohne Open-Source-Software würde unsere heutige Welt nicht funktionieren: Sie steckt im Smartphone-Betriebssystemen von Android und Apple, die Flugsicherung nutzt Open-Source-Software und in jeder Cloud-Technologie steckt Open Source. Lässt sich also Arbeit also so entwickeln, dass Menschen Spaß daran haben und auch Geld damit verdienen können?