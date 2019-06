06:31 Uhr | Elbepegel sinkt weiter

Das hatten wir ja gestern bereits, dass der Elbepegel sinkt, aber er sinkt weiter und das rasant. Heute morgen wurden an der Strombrücke in Magdeburg nur noch 88 Zentimeter gemessen. Bis Donnerstag rechnet das Wasser- und Schifffahrtsamt mit nur noch mit 80 Zentimeter. Die aktuellen Pegelstände müssen immer mehr Binnenschiffer ihre Kähne leichter beladen. Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, lohnt es sich für manche Schiffer gar nicht mehr zu fahren, da sie so weniger Geld pro Fahrt verdienen.

06:10 Uhr | Positives Echo auf Grundsteuer-Einigung

Die Einigung der Großen Koalition auf ein neues Modell für die Grundsteuer ist in Sachsen-Anhalt auf positive Resonanz gestoßen. Finanzminister André Schröder (CDU) kündigte an, dass die Sachsen-Anhalter in der Summe nicht stärker belastet werden sollten. Zudem wolle er die beabsichtigte Länderöffnungsklausel für Sachsen-Anhalt genau prüfen. Dadurch bekämen die Länder Spielraum für Gestaltungsmöglichkeiten. Auch der Städte- und Gemeindebund rechnet nicht mit einer stark steigenden Grundsteuer in Sachsen-Anhalt.

05:52 Uhr | Verkehrskontrollen in Halle und Magdeburg