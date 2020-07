​Das Wichtigste am Morgen

06:08 Uhr | Nach ABC-Einsatz in Stendal: Post-Paket ungefährlich

​Von einer übel riechenden Flüssigkeit war die Rede, die aus einem Paket in der Filiale der Deutschen Post in der Breiten Straße in Stendal am Dienstagmorgen ausgetreten war. Feuerwehrleute holten es mit ABC-Ausrüstung ab und nahmen die Flüssigkeit mit Bindemittel auf. Der stinkende Inhalt sei nicht gefährlich – das versicherte laut Leitstelle der ermittelte Absender, der durch die Einsatzkräfte kontaktiert worden war. Des Rätels Lösung war: Vergorene Soja-Milch.

06:01 Uhr | Nach Anschlag auf Synagoge: Halle-Prozess geht in den dritten Prozesstag

An diesem Dienstag wird der Prozess gegen den Attentäter von Halle fortgesetzt. Die Verhandlung, eigentlich vor dem Oberlandesgericht Naumburg, wird aus Platzgründen am Landgericht Magdeburg abgehalten. Heute soll es darum gehen, die Nebenklagevertreter den 28-jährigen Angeklagten weiter zu befragen. Insgesamt sind es nun 45 Nebenkläger in dem aufsehenerregenden Prozess.