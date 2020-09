Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, ist an Corona erkrankt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Sachsen-Anhalt gibt es in der Politik einen prominenten Corona-Fall: Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, ist an Corona erkrankt. Das bestätigte Ulrich dem MDR. Er fühle sich, als habe er eine leichte Grippe mit etwas Fieber, Husten und Kopfschmerzen. Ulrich sagte, er habe sich testen lassen, weil er am Dienstag Corona-Symtome bei sich bemerkt habe. Für die kommenden Tage bleibe er in häuslicher Quarantäne. Auch mehrere Mitarbeiter des Landratsamtes in Naumburg müssten zu Hause bleiben. In Sachsen-Anhalt gibt es nach Angaben des Sozialministeriums 2.383 bestätigte Corona-Infektionen. Schätzungsweise 2.200 Personen sind wieder genesen.