Es stieß bitter auf, dass Impftermine teilweise für einige Impfwillige über viele Kilometer hinweg vergeben wurden. Von Impf-Tourismus war die Rede. Immerhin sind Impfstoffe derzeit knapp. Nun hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung den 150-Kilometer-Suchradius für Impftermine von ihrer Impftermin-Serviceseite genommen. Der Pressesprecher der KBV, Roland Stahl, teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, das sei auf Wunsch vieler Impfzentren geschehen. So wolle man verhindern, dass die momentan knappen Termine nicht schon kurz nach Bekanntwerden an Impfwillige aus anderen Regionen vergeben würden.

Das Bauhaus Museum in Dessau ist von Deutschlands Kunstkritikern zum "Museum des Jahres" gewählt worden. Das Haus halte nicht nur die Erinnerung an das Bauhaus als "bedeutendste Schule für Gestaltung im 20. Jahrhundert" wach, es übertrage die Idee des Bauhauses auch "eindrucksvoll in die Gegenwart", teilte die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbands AICA mit Sitz in Köln mit.