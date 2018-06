Was sonst noch los ist 7. bis 9. Juni

Heute starten die bundesweiten Aktionstage "Netzpolitik und Demokratie". Über 20 Veranstaltungen finden dabei auch in Magdeburg, Halle, Wittenberg, Merseburg und Wolfen statt.



10:30 Uhr

Mit einem Festakt unter dem Motto "Wir leben Chemie" werden 125 Jahre Chemiestandort Bitterfeld-Wolfen gefeiert. Ministerpräsident Reiner Haseloff wird zu den Feierlichkeiten erwartet. Im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen sind rund 300 Unternehmen mit 11.000 Mitarbeitern angesiedelt.



18:00 Uhr

Die neue Sonderausstellung mit dem Titel "Schätze und Seltenheiten - Die Harzbücherei feiert Geburtstag" wird vom 8. Juni bis zum 11. August für die Öffentlichkeit im Harzmuseum Wernigerode präsentiert. Sie versammelt zahlreiche Bücher, Karten und andere Materialien aus ihrer 150-jährigen Geschichte. Gleichzeitig soll sie einen Überblick über die Zeitspanne von der Gründung im Jahr 1868 bis in die Gegenwart anhand ausgewählter Persönlichkeiten und Themen vermitteln.