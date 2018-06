7:35 Uhr | Letzte Nacht: Feuer in Recyclinghof in der Börde

Meterhoch standen die Flammen über dem Gelände des Recyclinghofes. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß Großeinsatz für die Feuerwehr im Landkreis Börde. Kurz vor 22 Uhr letzte Nacht stand auf einem Recyclinghof in der Nähe von Wolmirstedt ein Berg aus Plastik in Brand. Nach Angaben des Einsatzleiters bereitete die Löschwasserversorgung Probleme: "Wir waren mit 68 Kameraden im Einsatz. Die Löschwasserversorgung auf dem Gelände war ziemlich eingeschränkt. Das Wasser musste über lange Wegstrecken und zusätzlichen Schlauchwagen herangeholt werden."



Trotz der Schwierigkeiten gelang es den Einsatzkräften ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Halle zu verhindern.

7:08 Uhr | Halle: Suche nach flüchtigem Gefangenen geht weiter

In Halle sucht die Polizei weiter nach einem flüchtigen Gefangenen. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT sagte, gibt es derzeit keinen Anhaltspunkt zum möglichen Aufenthaltsort des Mannes. Er war gestern Vormittag aus dem Landgericht Halle geflohen. Dort ging es in einer Berufungsverhandlung um eine einjährige Haftsrafe wegen Diebstahls. Wegen eines anderen Verfahrens saß er in Untersuchungshaft. Bei einem Einkaufszentrum in der Nähe des Hauptbahnhofs wurden laut Polizei am Nachmittag Handschellen und Haft-Kleidung gefunden.

Bildrechte: IMAGO

6:43 Uhr | Oh je, du arme Boje – Blaualgen-Messungen im Barleber See stocken

Kein guter Start für die Messboje im Barleber See in Magdeburg: Die Untersuchungen eines möglichen Algenbefalls des Sees sind ins Stocken geraten. Ein Biologe vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, dass die in der vergangenen Woche eingesetzte Boje zur Daten-Messung schon wenige Stunden später wieder herausgenommen werden musste. Die Übertragung der Daten habe nicht funktioniert. Die Elektronik sei defekt. Die Messungen gingen trotzdem weiter. Die Boje soll in der kommenden Woche wieder in den Barleber See eingelassen werden. Die Untersuchung des Sees auf Blaualgen ist nötig, damit das Badegewässer saniert werden kann. Kaum drin, musste sie wieder raus: die Messboje im Barleber See. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

6:30 Uhr | Deutscher fliegt ins All – Public Viewing und Livestream

Wenn der deutsche Astronaut Alexander Gerst am Mittag zur internationalen Raumstation ISS startet, sitzen auch Dessauer Schüler gebannt vor dem Fernseher. Denn am Liborius Gymnasium gibt es eine Arbeitsgruppe, die den sechsmonatigen Aufenthalt des 42-jährigen im All verfolgen wird. Und nicht nur das: im Oktober werden die Schüler in direkten Funkkontakt mit Alexander Gerst treten.