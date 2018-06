Was sonst noch los ist A 38 Parkplatz Querfurter Platte

Die Polizei will heute Tiertransporte kontrollieren. Die Beamten überprüfen zusammen mit Mitarbeitern des Veterinäramtes den Tierschutz sowie den technischen Zustand der LKWs.



10:00 Uhr

Am Landgericht Dessau muss sich ein 33-jähriger Mann aus Zwenkau verantworten. Er war betrunken und unter Drogeneinfluss 2016 in eine Polizeikontrolle geraten. Er hatte keinen Führerschein und die Autokennzeichen waren gefälscht.



13:00 Uhr

Der Halberstädter Tiergarten bekommt ein neues Verwaltungsgebäude. Heute wird der erste Spatenstich gesetzt.



14:00 Uhr

Die Magdeburger Wohnungsbaugesellschaft WOBAU erhält einen Förderbescheid des Landes. Von dem Geld sollen Wohnungen in der Diesterwegstraße modernisiert werden.



18:00 Uhr

Im Kloster Ilsenburg wird der Harzer Klostersommer eröffnet. Zum Auftakt ist ein Podiumsgespräch darüber geplant, ob und wie Klöster künftig vermarktet werden können.