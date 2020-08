Gestern wurde bei uns im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg die erste Runde für die neue Saison im Fußball-Landespokal ausgelost. Der Pokal wurde im Vergleich zum Vorjahr aufgestockt, dafür erhielten gleich 31 Mannschaften ein Freilos. So stehen die Drittligisten 1.FC Magdeburg und Hallerscher FC, Regionalligist Germania Halberstadt sowie alle Oberligisten bereits sicher in Runde zwei. Auch die noch zu ermittelnden Kreispokalsieger erhielten Freilose. In Runde eins treffen deshalb nur Verbands-und Landesligisten aufeinander.