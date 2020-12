06:12 Uhr | Kein Fernunterricht in Sachsen-Anhalt vor Weihnachten

In dieser Woche hatte die Leopoldina in Halle vorgeschlagen, die Schulpflicht ab kommendem Montag auszusetzen. Sachsen-Anhalt wird das nicht kommen. Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte, es gebe in Sachsen-Anhalt derzeit keine konkreten Pläne für einen Lockdown des Schulsystems vor Weihnachten. Das Thema sei auch gestern bei der Kultusministerkonferenz besprochen worden.



Der Landeselternrat hatte gefordert, den Präsenzunterricht an den Schulen ab Montag auszusetzen und stattdessen per Fernunterricht anzubieten. Ziel sei, Corona-Infektionen aus den Schulen nicht zu Weihnachten an Familienmitglieder weiterzugeben.

06:00 Uhr | A2: Brennender Gefahrguttransporter, Toter nach Folgeunfall, Sperrung und Stau

Auf der Autobahn 2 nahe der Landsgerenze zu Brandenburg ist in der Nacht ein Gefahrguttransporter in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des das Feuer während der Fahrt bei Theeßen bemerkt. Er habe noch rechtzeitig angehalten und seine Zugmaschine abgekoppelt. Der Auflieger sei kurz darauf komplett in Flammen aufgegangen. Bei der Ladung handelte es sich laut Polizei um 23 Tonnen einer ätzenden Flüßigkeit.

Am Ende des Rückstaus fuhr zudem ein Kleintransporter in einen Lastwagen. Der Fahrer des Transporters wurde eingeklemmt und starb bei dem Unfall.

Die Autobahn ist wegen der Bergungsarbeiten aktuell in beiden Richtungen gesperrt und wird dies auch voraussichtlich bis zum Mittag bleiben. Auch auf den Umleitungsstrecken gibt es bereits Stau. Stand 6 Uhr brauchen Autofahrer auf der B246a über Burg 20 min länger, über Drewitz und Schopfdorf sogar 30 Minuten mehr. Hier die aktuelle Verkehrslage.​

05:42 Uhr | Corona-Fall beim FCM