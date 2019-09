In Magdeburg ist die Suche nach einem Mann in der Elbe ergebnislos beendet worden. Die Polizei wartet nach eigenen Angaben auf mögliche Vermisstenanzeigen oder andere Hinweise. Die Suche hatte bereits am Samstagabend begonnen. Zeugen wollen an der Elbe einen Mann gesehen haben, der plötzlich verschwunden war. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.