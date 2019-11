Im Internet geht derzeit das Foto von Kim und Dina viral. Die Mütter haben es auf Instagram gepostet und zeigen darauf ihre Bäuche nach der Schwangerschaft. Die Nachricht, die sie damit verbreiten wollen, möchte ich Ihnen gerne weitergeben. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass es total normal und natürlich ist, dass Mütter nach einer Geburt so aussehen. Und das entgegen aller Trends, da auf Instagram meistens perfekte Figuren gezeigt werden. "Wir haben vor wenigen Wochen erst entbunden und müssen nicht wieder wie vorher aussehen. Es ist ok so auszusehen, denn wir haben etwas viel tolleres, größeres und wichtigeres geschaffen: unsere Babies zur Welt gebracht", schreibt Kim unter ihr Foto. Sie fügt hinzu: "Liebt euch so wie ihr seid, denn so seid ihr perfekt!"