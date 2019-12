Auf der Suche nach einer vermissten Frau aus Brandenburg an der Havel ist die Polizei an der Grenze zu Sachsen-Anhalt auf Leichenteile gestoßen. Nach Angaben der Beamten fanden sie die Überreste an der A2 zwischen Wollin und Ziesar. Auch persönliche Gegenstände seien entdeckt worden. Die Autobahn war daher gestern in Richtung Magdeburg zeitweise gesperrt. Nun soll geklärt werden, ob es tatsächlich einen Zusammenhang mit dem Vermisstenfall gibt.