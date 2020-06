Am Vormittag will Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff dem Landtag berichten, wie seine Regierung das Land aus der Krise führen will. Dazu wird er eine Regierungserklärung abgeben. CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt kündigte ein Zwischenfazit über das bisherige Vorgehen der Regierung an. Die Linke will derweil mehrere eigene Corona-Anträge einbringen. Dabei gehe es etwa um einen Kinder- und Jugendlichengipfel und klarere Regeln für das Besuchsrecht in Pflegeheimen.



Mit aktuell gut 1.700 bekannten Corona-Fällen ist Sachsen-Anhalt bislang relativ schwach von der Pandemie betroffen. Nur in Mecklenburg-Vorpommern breitete sich das neuartige Coronavirus noch langsamer aus.