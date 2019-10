Hallo und herzlich willkommen zum Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT. Alles, was seit dem späten Abend in Sachsen-Anhalt passiert ist oder im Laufe des Tages wichtig wird, gibt es hier im Überblick. Heute bis 11 Uhr mit Olga Patlan .

Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne hat den neuen Pflege-TÜV gelobt. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollen sich dabei leichter über die Qualität in Pflegeheimen informieren können. Grimm-Benne sagte MDR SACHSEN-ANHALT, sie hoffe, dass der Pflege-TÜV aussagekräftiger sei als das vorherige System mit den Pflegenoten. Da habe man Dinge kaschieren können. Ein guter Speiseplan etwa habe eine schlechte Note bei der Pflege ausgeglichen. Nun müssten 17 Merkmale erfüllt sein, um wirklich eine gute Pflege zu haben. Nach Meinung der SPD-Politikerin gibt es in Sachsen-Anhalt bereits viele Heime mit einem guten Pflegemanagement.

Neues SPD-Mitglied in Köthen: Jan Böhmermann Bildrechte: dpa

Satiriker Jan Böhmermann ist nun reguläres SPD-Mitglied, so hat es der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld am Abend bestätigt. Der Ortsverein Köthen hat ihn aufgenommen, nachdem die SPD-Mitglieder in seiner Heimatstadt Köln ihn abgelehnt hatten. Jetzt strebt Böhmermann weiterhin an die Parteispitze. Für das bereits laufende Bewerbungsverfahren ist er zwar zu spät. Beim bevorstehenden Bundesparteitag im Dezember will er sich dennoch als Kandidat aufstellen lassen.