Eine gute und schlechte Nachricht von der B91. Die gute: Die Bauarbeiten an der Elsterbrücke kommen voran und sollen bereits im Frühjahr ganz beendet sein. Die schlechte: Ab heute Abend 22 Uhr gibt es eine Vollsperrung zwischen Schkopau und Halle. Denn die Elsterbrücke auf der Fahrbahn Richtung Halle wird ab Samstag eingehoben. Umgeleitet wird der Verkehr dann in Merseburg über die B181, die Landstraße183 und 170 in beiden Richtungen. Eine weitere Umnleitung nach Halle führt über die Rampe in Schkopau und über die Röpziger Brücke zur B91.