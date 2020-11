08:59 Uhr | Warnstreik bei HMT Hettstedt

Die IG Metall hat für heute die Beschäftigten der Höfer Metall Technik HMT in Hettstedt zum Warnstreik aufgerufen. Etwa 260 Beschäftigte arbeiten dort in der Aluminiumbearbeitung für die Automobil- und Baubranche.



HMT hat insgesamt drei Standorte, neben Hettstedt in Urmitz am Rhein und Dillingen an der Saar. Allerdings gilt in den alten Bundesländern ein Tarifvertrag. Laut Gewerkschaft hat der Arbeitgeber bislang Verhandlungen mit der IG Metall für Hettstedt kategorisch abgelehnt. Für Verhandlungen stellt die Gewerkschaft keine Vorbedingungen, Ziele sind aber eine Lohnsteigerung um 1,50 Euro pro Stunde und ein Tarifvertrag. Alle drei Schichten der Höfer Metall Technik sollen für jeweils 2 Stunden die Arbeit niederlegen.

08:38 Uhr | Bernburg soll Stundentakt nach Halle und Magdeburg kriegen

Gestern Morgen hatte ich angekündigt, dass im Laufe des Tages Neuigkeiten zur Salzlandbahn veröffentlicht werden. Da geht es um die Bahnverbindung von Bernburg nach Magdeburg und Halle.

Die Kreisstadt Bernburg ist derzeit nur mäßig an die großen Städte angebunden. Bildrechte: dpa Ergebnis: Das Land und die Deutsche Bahn halten an ihren Plänen fest, hier in Zukunft einen Stundentakt möglich zu machen. Die Strecken sollen weiter ausgebaut werden, um mehr Tempo und kürzere Fahrzeiten zu erreichen. Im Moment gibt es zwischen Bernburg und Halle sowie Magdeburg nur einen Zweistundentakt – in die Landeshauptstadt sogar nur unter der Woche.



Die Bauarbeiten an der Salzlandbahn haben den Plänen zufolge drei Schwerpunkte:

Streckenausbau zwischen Calbe und Bernburg sowie Baalberge und Könnern

technische Sicherung zahlreicher Bahnübergänge

Neubau einer Verbindungskurve zwischen Calbe(Saale)Stadt und Gnadau, damit die Züge nach Magdeburg nicht mehr in Calbe(Saale)Ost kopfmachen müssen

08:20 Uhr | Kein Weihnachtsmann vom Amt

Die Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt vermitteln in diesem Jahr keine Weihnachtsmänner mehr für die Feiertage. "Der Trend ist seit Jahren rückläufig", heißt es von der Regionaldirektion. Dabei spiele die Corona-Krise nur eine untergeordnete Rolle. Schon in den vergangenen Jahren hätten die Agenturen nur wenige Menschen vermittelt, die als Weihnachtsmann verkleidet Geschenke überbringen. Nur in den großen Städten wie Halle und Magdeburg sei das noch der Fall gewesen. Stattdessen würden Weihnachtsmänner häufig über private Jobbörsen oder per Internet vermittelt. Wenn man einen Weihnachtsmann bei Wish bestellt... Bildrechte: imago images / Sven Simon

08:01 Uhr | Adventsland Quedlinburg angeknipst

Die Welterbestadt Quedlinburg ist vor allem im Advent bekannt für ihren Weihnachtsmarkt, die offenen Höfe, die Bergweihnacht oder den weihnachtlichen Stiftshof. Doch nichts davon findet in diesem Jahr statt.



Dennoch will die Stadt auf weihnachtliches Flair nicht verzichten. Daher steht jetzt vor dem Rathaus ein kleines Adventsland mit 60 Tannenbäumchen, Krippe und Märchenstationen. Geschmückt wurde alles mit in den Kitas der Stadt gebasteltem Weihnachtsbaumschmuck. Quedlinburg lässt sich die Lichterstimmung nicht nehmen. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

07:50 Uhr | Stellenabbau bei Enercon-Zulieferer SAM Magdeburg

In Magdeburg werden bei einem weiteren Enercon-Zulieferer Stellen gestrichen. Betroffen ist der Stahlturm- und Apparatebauer SAM. Geschäftsführer Frank Goerke teilte mit, dass 120 der insgesamt 400 Beschäftigen gehen müssten. Grund seien ausbleibende Aufträge.

07:33 Uhr | Pippi rechnet sich ihr Alter schön

Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminza Efraimstochter Langstrumpf – der Name passt auf keinen Ausweis. Kult ist die starke und kreative Heldin von Astrid Lindgren aber allemal. Mit 70 Millionen verkauften Exemplaren ist "Pippi Langstrumpf" eines der erfolgreichsten Kinderbücher weltweit. Heute vor 75 Jahren wurde es veröffentlicht.