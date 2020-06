Burgenlandkreis: vorsorglicher Maßnahmenplan für möglichen Corona-Ausbruch bei Tönnies in Weißenfels Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Nach dem Corona-Ausbruch bei dem Fleischverarbeiter Tönnies in Nordrhein-Westfalen wappnet sich der Burgenlandkreis für einen möglichen Ausbruch im Tönnies-Werk in Weißenfels. Wie der Landkreis mitteilte, wurde bereits am vergangenen Wochenende ein vorsorglicher Maßnahmenplan erarbeitet. Darunter gehört unter anderem die Aufforderung an Tönnies, regelmäßige Testreihen durchzuführen. Auch wird das Unternehmen aufgefordert, bis zum 30. Juni Kontaktdaten aller Mitarbeiter an das Gesundheitsamt zu übermitteln. Landrat Götz Ulrich teilte mit, es wäre eine Katastrophe für den Burgenlandkreis, wenn man wie in NRW alles herunterfahren müsse. Bisher sind keine Infektionen im Schlachthof in Weißenfels bekannt. Laut Tönnies arbeiten dort rund 2.200 Menschen.