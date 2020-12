Der harte Shutdown läuft seit fast einer Woche und die Zahlen sind die einzigen Indikatoren, die wir haben, um zu verstehen, ob die Kontaktreduzierung etwas bringt. Eine Woche ist noch zu wenig, um echte Effekte zu sehen, da die Inkubationszeiten so lang sind. Bislang sind die Fallzahlen in Deutschland auch immer noch hoch, ebenso in Sachsen-Anhalt. Hier wurden gestern Abend 560 neue Fälle vom Sozialministerium mitgeteilt. "136 Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt, 62 werden beatmet", teilt das Ministerium weiter mit.