In Magdeburg haben die Behörden am Abend eine unangemeldete Versammlung verboten. Laut Polizei hatte eine Gruppe mit einem Schweigemarsch gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die Beamten hätten die Identität der Teilnehmer aufgenommen und die Versammlung untersagt. Daraufhin habe sich der Marsch aufgelöst. Es seien Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, das Infektionsschutzgesetz sowie gegen die Corona-Eindämmungsverordnung eingeleitet worden.

In Sachsen-Anhalt zeichnet sich im Streit um die Anpassung des Rundfunkbeitrags eine Alternative ab. Ministerpräsident Reiner Haseloff will die Erhöhung neu bewerten lassen. Das geht aus einem Antrag an den Medienausschuss des Landtags hervor, der MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Darin heißt es, es gebe wegen der Corona-Pandemie neue Rahmenbedingungen. Die Geschäftsgrundlage des Staatsvertrags sei hinfällig. Die Landesregierung solle ein Ergänzungsgutachten der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten anfordern.