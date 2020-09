Auch aus anderen Bundesländern waren in den vergangenen Monaten Betrugsfälle bekannt geworden – etwa in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen.

06:42 Uhr | Schon wieder Stroh im Landkreis Stendal in Flammen

Wir schauen in den Landesnorden: In Klietz im Landkreis Stendal brennt seit dem späten Abend eine Strohmiete. Die Feuerwehr ist noch immer im Einsatz. Gegen halb 8 sollen die Einsatzkräfte von erholten Brandschützern abgelöst werden, teilten uns die Behörden mit. Im Landkreis hatte es in den vergangenen Tagen mehrere Strohbrände gegeben: Sonnabend bei Havelberg, gestern in Arneburg. Die Polizei ermittelt.

06:29 Uhr | Grüne: Landtag besser bei Corona-Politik einbeziehen

Der Landtag sollte bei der Corona-Politik mehr Mitspracherecht bekommen, finden die Grünen in Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) Bildrechte: dpa Mehr Mitspracherecht für den Landtag in der Corona-Politik – das hat jetzt der Grünen-Chef in Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, verlangt. Bei MDR SACHSEN-ANHALT sagte Striegel, die Corona-Verordnungen seien bislang in der Regel von der Landesregierung erstellt worden. Nun müsse das Parlament stärker eingebunden werden. Man müsse zurück in den "demokratischen Normalzustand", erklärte Striegel. Das betreffe vor allem jene Entscheidungen, die mit einer Einschränkung der Grundrechte einhergingen.

06:16 Uhr | Zollbrücke in Magdeburg ab heute Nachmittag wieder in beiden Richtungen offen

Gute Nachricht für alle staugeplagten Magdeburger: Laut Stadt soll die Zollbrücke ab spätestens heute Nachmittag wieder in beiden Richtungen befahrbar sein. Die Bauarbeiten der Verkehrsbetriebe dort seien gut vorangekommen, hieß es. Anders an der Strombrücke: Sie bleibt demnach stadteinwärts weiterhin gesperrt, jedenfalls für Kraftfahrzeuge. Die Fahrbahn dort sei in "gefährlich schlechtem Zustand". Rund um die Gleise würden die Schäden deshalb bis voraussichtlich 17. September ausgebessert. Bedeutet: Die Verkehrslage in der Stadt dürfte sich entspannen, wenn vorerst auch nur leicht.

05:54 Uhr | Anschlag von Halle: Vorsitzender der jüdischen Gemeinde als Zeuge vor Gericht