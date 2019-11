Bei einem Unfall in Wittenberg ist gestern ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 58-Jährige mit Beifahrerin in der Sternstraße unterwegs, als er über eine Verkehrsinsel fuhr, ein Schild rammte und schließlich in ein Gebäude prallte. Ein Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun. Die genaue Todesursache ist laut Polizei noch unklar. Die Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.