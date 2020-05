In Sachsen-Anhalt soll spätestens im Juni ein erweitertes Corona-Testkonzept starten. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass dann bei den regulären Untersuchungen beim Kinderarzt Corona-Tests angeboten werden. Diese seien allerdings freiwillig.



Mit den zusätzlichen Tests soll demnach geschaut werden, ob die Dunkelziffer an Corona-Erkrankungen höher ist als gedacht. Auch Erzieherinnen und Erzieher würden dann vermehrt auf das Coronavirus getestet.



Ab Juni dürfen in Sachsen-Anhalt wieder alle Kinder in Krippe, Kita und Hort. Welche Regeln dann gelten, haben wir hier zusammengefasst: