Der Landtag von Niedersachsen hat die Finanzhilfe in Höhe von 2,3 Milliarden Euro für die angeschlagene Nord-LB gebilligt. Die Zustimmung erfolgte mit den Stimmen der Großen Koalition. Niedersachsen übernimmt damit den Löwenanteil des Rettungspakets für die Nord-LB, das insgesamt 3,6 Milliarden Euro umfasst. Auch die Sparkassen beteiligen sich an der Rettung.



Aus Sachsen-Anhalt sollen 198 Millionen Euro fließen. Der Landtag in Magdeburg stimmt am Donnerstag darüber ab.