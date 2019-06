Was sonst noch los ist 15:00 Uhr - Landesweiter Tag der Erinnerung der Stadt Dessau-Roßlau: Erinnert wird an Opfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt.



19:00 Uhr - Bürgerdialog mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Dessau. Der Minister will erfahren, welche Herausforderungen die Einwohner im Alltag und im Berufsleben haben.