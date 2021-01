In Teilen Bitterfeld-Wolfens bleibt seit Tagen nachts die Straßenbeleuchtung dunkel. Wie Greppins Ortsbürgermeister Mirko Claus (Freie Wähler) MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, liegt das an Kabelfehlern an den mehr als 60 Jahre alten Leitungen. Die seien zudem sehr störanfällig. Bei Kurzschlüssen sei es zeitaufwendig, die defekte Stelle ausfindig zu machen. In Greppin werde seit Tagen an den Fehlern gearbeitet. Ähnliche Probleme gibt es aber auch in Bitterfeld und Wolfen-Nord.