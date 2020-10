An einer Berufsschule in Halle kam es am Montag zu großer Aufruhr: Nach einer schriftlichen Bombendrohung seien zwei Gebäude evakuiert worden. Das teilte die Polizei mit, die noch in der Nacht Entwarnung geben konnte: Sprengstoffsuchhunde hätten die beiden Berufsschulstandorte in der Innenstadt durchsucht, Sprengstoff sei keiner gefunden gefunden worden. Die Bombendrohung kam den Angaben nach per E-Mail an die Schulleitung. Nun also aufatmen.