Selten wurde eine politische Diskussion so schnell wieder eingefangen: Sachsens Gesundheitsministerin und Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister hatten ein Ende der Maskenpflicht in Geschäften ins Gespräch gebracht – und Gegenwind geerntet. Bei einer Schaltkonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben sich gestern nun die Vertreter der Länder darauf geeinigt, die Maskenpflicht beizubehalten.

Debatte heute: Laut statt leise, polarisiert statt differenziert. Bildrechte: Colourbox.de

Und wie denkt Sachsen-Anhalt über die Maskenpflicht in Geschäften? Das hätte ich gern mit einer Abstimmung herausgefunden, die gestern hier bei uns im Morgenticker gestartet ist. Wenn Sie in die Ergebnis-Vorschau gucken, erkennen Sie, dass die Abstimmung offensichtlich von außen manipuliert wird. Die beiden extremsten Antworten, die Masken abzuschaffen oder beizubehalten, gewinnen stetig in Sekundenbruchteilen dazu. Das bringt uns in der Meinungsfindung natürlich nicht weiter – zeigt aber, wie vergiftet die Debattenkultur in Deutschland aktuell ist. Das Thema greifen auch die Kollegen des Polit-Magazins Quer in ihrer aktuellen Folge auf.