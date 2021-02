06:25 Uhr | Burgenlandkreis: Betriebe mit mehr als 100 Mitarbeitern müssen Corona-Tests anbieten

Im Burgenlandkreis müssen ab 1. März alle Arbeitgeber mit mehr als 100 Beschäftigten mindestens einmal in der Woche Schnelltests für ihre Mitarbeiter anbieten. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Alternativ können auch PCR-Tests angeboten werden. Unklar ist noch, ob die Unternehmen die Kosten tragen müssen. "Mit umfangreichen Reihentestungen in großen Unternehmen hat der Burgenlandkreis bereits in der Nahrungsmittelindustrie gute Erfahrungen gemacht, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und Infektionsketten zu brechen", so Landrat Götz Ulrich. Zu beachten: Das Angebot der Betriebe soll verpflichtend sein. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können aber freiwillig entscheiden, ob sie das auch in Anspruch nehmen.

06:02 Uhr | Corona: Vorzeitige Impfung für Lehrkräfte und Kita-Personal

Dass diese Impfungen im Land schnell angeschoben werden könne, hat noch am Montagabend Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne in Aussicht gestellt. In einer Mitteilung hieß es konkret, der Bund werde die Impfverordnung so ändern, dass Erzieherinnen und Erzieher, Hortnerinnen und Hortner sowie Grund- und zumindest ein Teil der Förderschullehrerinnen und -lehrer geimpft werden können.

Sobald das umgesetzt ist, sollen die Impfaktionen beginnen. Dazu sprechen wir morgen mit den Verantwortlichen in den Impfzentren der Landkreise. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Grimm-Benne

Grimm-Benne sagte weiter, sie rechne mit einem Start der Aktion in der kommenden Woche und werde die Impfzentren bitten, kurzfristig Termine anzubieten.

05:49 Uhr | Staatsanwaltschaft lässt Büro von Halles Oberbürgermeister durchsuchen

Aufsehenerregendes Vorgehen in Halle: Die Diensträume von Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) wurden am Montag durchsucht. Die Staatsanwaltschaft verfolgt, wie es hieß, den Vorwurf "Veruntreuung von Impfstoff". Auch Räume des Gesundheitsamtes und es Impfzentrums wurden inspiziert. Wiegand ließ über seinen Sprecher am Montag mitteilen, er habe seinen Anwalt dagegen eingeschaltet. Er bezeichnete das Vorgehen demnach als "unverhältnismäßig".