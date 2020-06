30.06.2020 | Der Morgenticker für Sachsen-Anhalt Empfehlungen statt Verbote: Regierung will siebente Corona-Verordnung beschließen

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Jörn Rettig

Heute im Morgenticker: Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will am Mittag die siebente Corona-Verordnung beschließen. In ihr sollen Empfehlungen statt Verbote stehen. Und: Feuer in Wohnzentrum für Flüchtlinge in Halle – Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung. Außerdem Thema: Union und SPD einigen sich auf Kohleausstieg bis 2038.