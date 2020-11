Einen schönen Dienstagmorgen! Heute ist der 3. November 2020 – und vorab: Heute Morgen ist es kühler als gestern um diese Zeit. Mehr dazu gibt's später in den Wetterinfos in diesem Morgenticker. Ich bin Luca Deutschländer und freue mich, dass Sie sich hier über das Wichtigste an diesem Morgen informieren. Gute Wahl, denn bis 11 Uhr stellen wir hier wieder für Sie die Geschichten und Themen zusammen, über die Sachsen-Anhalt heute spricht. Los geht's.



PS: Hat es beim "3. November" bei Ihnen geklingelt? Richtig: Heute ist Wahl in den USA – von manchen als die wichtigste Wahl der Welt bezeichnet. Donald Trump vs. Joe Biden – wir werden zwischendrin auch darauf mal schauen in diesem Morgenticker. Die ersten Wahllokale öffnen um 6 Uhr amerikanischer Ortszeit. Das ist um 12 Uhr unserer Zeit.

Bleibt Trump Präsident der USA? Oder wird Joe Biden sein Nachfolger? Heute sind Millionen Menschen in den USA aufgerufen, darüber abzustimmen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa