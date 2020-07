Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld meldet zwei Corona-Infizierte. Bei den neu Erkrankten handelt es sich um einen Mann aus Mühlbeck in der Gemeinde Muldestausee und um eine Frau aus Zerbst. Beide Personen sind in Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit mit Hochdruck die Kontaktpersonen. Es sind die ersten bekannten Corona-Fälle im Kreis Anhalt-Bitterfeld seit fast zwei Monaten. Alle aktuellen Zahlen zum Infektionsgeschehen in Sachsen-Anhalt im Überblick: