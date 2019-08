An den Instituten für Pathologie und Rechtsmedizin in Magdeburg gibt es offenbar schwere Mängel. Das schreibt die Mitteldeutsche Zeitung und beruft sich auf eine Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Eva von Angern. Die Justizexpertin sprach in der Zeitung von "unhaltbaren Zuständen", die beseitigt werden müssten.



Demnach wird kritisiert, dass in der Rechtsmedizin obduzierte und nicht-obduzierte Leichen zusammen gelagert wurden. Bei geöffneten Leichen bestehe erhöhte Infektionsgefahr.