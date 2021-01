Es war zu erwarten: Das neue Jahr hat in Sachsen-Anhalt mit einer geringeren Feinstaubbelastung begonnen. Dasa hat das Landesamt für Umweltschutz mitgeteilt. Gründe sind demnach weniger Silvesterfeuerwerk – aber auch günstigere Wetterbedingungen. In Zahlen: Beim Jahreswechsel 2019/2020 waren in Sachsen-Anhalt Belastungen von mehr als 1.000 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter. In diesem Jahr lagen die Werte der Behörde zufolge an allen 22 Messstationen deutlich unter 1.000. Die höchste Belastung wurde demnach am Neujahrstag in Leuna registriert (220 Mikrogramm).