05:23 Uhr | Kostenlose Tests für Reiserückkehrer sollen wieder gekippt werden

Gerade war bundesweit durchgesetzt worden, dass sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf eine mögliche Coronavirus-Infektion testen lassen müssen. Nun soll diese Regelung zum 15. September wieder abgeschafft werden. Auf einen entsprechenden Fahrplan haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Länder verständigt. Sachsen-Anhalts Gesundheits- und Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man wolle diesen Schritt mit dem Ende der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg am 15. September gehen. Der Grund: Es seien sehr viele Tests durchgeführt und nur wenige positive Befunde entdeckt worden. Aufwand und Nutzen stünden in keinem Verhältnis.

Grimm-Benne sagte weiter, es könne nicht sein, dass man am Ende keine Tests mehr für Pflegekräfte und für Krankenhäuser habe. Der bundesweiten Debatte war zuletzt zu entnehmen, dass in den Laboren bei dem aktuell hohen Testaufkommen das Material ausgehe, um das auf lange Sicht zu halten. Allein in einer Augustwoche waren zuletzt an die 900.000 Tests in Deutschland auf den neuartigen Coronavirus gemacht worden.

Endgültig entscheiden die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag mit der Bundeskanzlerin. Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen nach wie vor in Quarantäne gehen und sich beim Gesundheitsamt melden.

05:02 Uhr | Die Morgendusche