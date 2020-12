Sachsen-Anhalt hat am Nachmittag nun auch formell den Shutdown ab morgen früh beschlossen. Dabei sind auch die Regeln zu Weihnachten konkretisiert worden (dazu gleich mehr). Wichtig für alle Eltern: In den Kitas wird es ab diesem Mittwoch, 16. Dezember, eine Notbetreuung geben. Das kündigte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Abend bei einer Pressekonferenz der Landesregierung an. Demnach wird es in dieser Woche eine Übergangsphase geben: Wer die Betreuung seines Kindes nicht anders regeln kann, kann den Nachwuchs – egal, welchen Job man ausübt – in die Notbetreuung bringen.

Erst für alle, dann für Eltern in systemrelevanten Jobs: Die Notbetreuung gilt ab 16. Dezember. Bildrechte: dpa