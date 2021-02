Das sind die Top-Themen am Dienstagmorgen:

06:45 Uhr | Update: A9 weiter gesperrt, Stau auch auf Umleitung

Die Bergungsarbeiten des verunfallten Lkw auf der Autobahn 9 bei Köselitz in Richtung Berlin werden laut Polizei noch geraume Zeit dauern. Er war gegen 3:15 Uhr in der Nacht auf glatter Fahrbahn ins Rutschen geraten. Verletzt wurde niemand.



Der Laster blockiert aktuell alle drei Fahrspuren. Und: Er hat offenbar auch die Mittelleitplanke beschädigt, daher kommt es auch in der Gegenrichtung nach München zu Behinderungen.



Der Verkehr in Richtung Berlin staut sich. Auch auf den Umleitungsstrecken kommt es bereits zu Verzögerungen, offenbar hat sich auch da ein Lkw festgefahren.

06:39 Uhr | Scheunenbrand in der Börde

Die Feuerwehr im Landkreis Börde ist in der Nacht zu einem Einsatz in Rogätz ausgerückt. Dort stand eine Fachwerkscheune in Flammen. Nach Angaben der Leitstelle laufen die Löscharbeiten noch. Von der Scheune in Rogätz blieb nur ein Gerüst. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

06:28 Uhr | Zweite Runde für Studium mit Landarztquote

Sachsen-Anhalt sucht wieder angehende Ärztinnen und Ärzte, die nach ihrer Ausbildung in ländlichen Regionen arbeiten wollen. Dafür läuft laut Sozialministerium bis Ende März die neue Bewerbungsrunde für einen Medizin-Studienplatz mit der so genannten Landarztquote. Wer einen Platz erhält, verpflichtet sich, mindestens zehn Jahre in einer unterversorgten Region tätig zu sein. Im Bewerbungsverfahren geht es dafür mehr um die Motivation und Eignung als Landarzt sowie die bisherige Berufserfahrung und weniger um die Abiturnote. Derzeit sind nach Angaben des Ministeriums 277 Hausarzt-Stellen in Sachsen-Anhalt nicht besetzt.

06:10 Uhr | Wetterdienst warnt bis 11 Uhr: "Vermeiden Sie Autofahrten!"