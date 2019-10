So langsam wird's also frischer im Land. Da kann man wieder so schön auf der Windschutzscheibe schreiben... :-) Diese frostige Botschaft hat uns Torsten Brehme gestern als Morgengruß geschickt. Danke dafür! Bildrechte: Torsten Brehme

05:22 Uhr | Preise für Krankenkassen steigen

Wer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, muss sich auf steigende Beiträge einstellen. Laut Bundesgesundheitsministerium wird der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz kommendes Jahr um 0,2 Prozentpunkte angehoben. Grund sei, dass Ausgaben im Gesundheitswesen stärker gestiegen seien als Einnahmen. Allerdings lege jede Kasse selbst fest, wie hoch ihr Zusatzbeitrag ausfällt. Es bleibt also spannend.

05:13 Uhr | Aryzta macht Werk in Mansfeld dicht

Aryzta stellt unter anderem Brot, Brötchen und Süßgebäck her. (Archivfoto) Bildrechte: dpa Der Industriebäcker Aryzta schließt sein Werk in Mansfeld. Das hat das Unternehmen gestern bekannt gegeben. Demnach will man sich auf den Hauptstandort in Eisleben konzentrieren. Dort würden den rund 200 Mitarbeitern aus Mansfeld und dem thüringischen Artern (wird ebenfalls geschlossen) Arbeitsplätze angeboten. Das Werk in Eisleben wurde für Millionen von Euro ausgebaut. Es ist deutlich moderner als die Standorte Mansfeld und Artern. Vor gut drei Jahren hatte Aryzta sein Werk in Klötze in der Altmark geschlossen, 500 Beschäftigte verloren ihren Job.

05:02 Uhr | Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch!