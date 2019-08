Gleich 11 Uhr – und damit Tickerschluss für mich. Die Infos zu allem, was in Sachsen-Anhalt so los ist, bekommen Sie von uns aber natürlich weiterhin. Unter anderem behalten wir heute den Prozess um die Prügelattacken in Magdeburg im Auge. Außerdem sammeln wir Reaktionen zur möglichen Abberufung des AfD-Politikers Daniel Roi an der Spitze der Enquête-Kommission ein. Und auch die Rücktrittsankündingung der Grünen-Chefin Britta-Heide Garben wird uns weiter beschäftigen. Alle Infos bekommen Sie dann wie gewohnt auf mdrsachsenanhalt.de .

In Magdeburg hat am Morgen der Prozess um Prügelattacken an Straßenbahn-Haltestellen begonnen. Der Angeklagte kann sich nach eigenen Angaben nicht an die Taten erinnern. Er sagte im Landgericht, er habe vor den Taten im April Marihuana und Haschisch konsumiert. Er gebe die Taten zu, könne über seine Motive aber nichts sagen, so die Verteidigerin des Syrers.



Die Vorsitzende Richterin Claudia Methling widersprach allerdings: Es liege ein Gutachten vor, in dem keine Drogen nachgewiesen worden seien.



Dem Mann wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll im Frühjahr auf drei Menschen losgegangen sein.