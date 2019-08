Gegen zwei der insgesamt vier Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Nach dem brutalen Übergriff in einer Straßenbahn in Magdeburg ist Haftbefehl gegen zwei männliche Tatverdächtige erlassen worden. Laut Polizei sitzen die 16 und 18 Jahre alten Deutschen bereits in Untersuchungshaft. Ihnen wird versuchte Tötung vorgeworfen. Zu zwei weiblichen Tatverdächtigen, die auch gestern vernommen wurden, gab es keine näheren Angaben.



Am Samstagabend sollen die Vier in einer Straßenbahn randaliert haben. Als ein 22-jähriger Hamburger sie zur Rede stellen wollte, gingen sie auf den Mann los und verletzten ihn lebensgefährlich am Kopf.