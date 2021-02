Der Kreisjägermeister von Dessau-Roßlau appelliert an Spaziergänger, Hunde im Wald an der Leine zu lassen. Michael Mitsching sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Rehe oder Hirsche hielten keinen Winterschlaf. Sie würden aber in der kalten Jahreszeit ihren Stoffwechsel herunterfahren. Leider werde das Wild durch freilaufende Hunde gestört. Mitsching betonte, dass es für nicht angeleinte Hunde im Wald auch gefährlich werden könne, etwa wegen zahlreicher Wildschweine. Diese seien beim Vorhandensein von Nachwuchs besonders nervös.

Gehören Sie auch zu den Millionen Deutschen, die zumindest eine Folge der ARD-Serie Charité gesehen haben? Dann haben Sie sicher auch gestaunt, wie Uwe Ochsenknecht den legendären Arzt Helmut Kraatz verkörpert. Dieser leitete an der Charité den Lehrstuhl für Frauenkrankheiten. Und: Kraatz war gebürtiger Wittenberger.



Kraatz ist in der Lutherstadt als Sohn eines Bäckers zur Welt gekommen, hat am Melanchthon-Gymnasium sein Abitur gemacht und später in Halle studiert. Der Wittenberger Krankenhaus-Chemiker Richard Thomas nennt Kraatz einen national und international hoch geehrten Wissenschaftler, der aber in seiner Heimatstadt kaum gewürdigt wird. Thomas plant deshalb, am früheren Wohnhaus von Kraatz in der Wittenberger Schlossstraße eine Gedenktafel anbringen zu lassen.



Zur Geschichte Kraatz' gehört aber auch, dass er nach Kriegsende als belastet galt und ein Entnazifizierungsverfahren eingeleitet wurde. Er erklärte seinerzeit, dass er im Zuge der Zeit der Aufforderung, der SA beizutreten, nachgekommen und darüber in die NSDAP aufgenommen worden sei.