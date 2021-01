In Sachsen-Anhalt sind die Impfungen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 angelaufen . Erste Personen wurden im Salzlandkreis und im Burgenlandkreis geimpft. Insgesamt 14 Impfzentren nahmen ihre Arbeit auf. Einige warteten noch ab, wie etwa in Magdeburg. Als Grund wurde noch zu wenig verfügbare Impfdosen angegeben. Kritik kam von der Seniorenvertretung in Sachsen-Anhalt. Wie die Vergabe der Impftermine erfolgt, bezeichnete Verbandsvorsitzende Zander als "schlecht". MDR SACHSEN-ANHALT sagte sie: "Ein großer Teil der Älteren [hat] im Umgang mit dem Internet keine Erfahrungen." Zudem lebten sie oft allein. Termine gibt es telefonisch, doch die Hotline 116117 ist bundesweit geschaltet, außerdem über den Online-Impfterminservice .

Doch anders stellt sich das bei Beteiligten und Eltern dar . Zu hören war, dass am Montagmorgen der Server für einige Nutzer bei Moodle wieder überlastet war. Eine Mutter aus Gatterstädt machte ihrem Unmut bei MDR SACHSEN-ANHALT per Anruf Luft:

Deutschlehrer Gregor Lehmann von der integrieten Gesamtschule in Halle fühlt sich an den ersten Lockdown im März erinnert, wie er MDR SACHSEN-ANHALT gesagt hat. Außerdem kritisiert er:

Was man sagen muss ist, dass in den Sommerferien einfach nichts passiert ist.

Gerade im Harz, das sagt das MDR-Wetterstudio, kann es heute Morgen zu Behinderungen durch Schneebruch und Schneeverwehungen kommen. In Elbingerode hat sich das heute in den ganz frühen Morgenstunden auch schon gezeigt.

So richtig gemütlich wird es heute eher nicht. Laut MDR-Wetterstudio wird es heute wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem in der ersten Tageshälfte soll es viel regnen oder nieseln. Die Schneefallgrenze im Harz liegt tagsüber bei ca. 500 Metern. Trockner soll es am Nachmittag werden, Auflockerungen gibt es bei den Altmärkern am Himmel. Die Höchstwerte liegen bei null bis 5 Grad. Und Vorsicht: Es ist zum Teil recht windig – im Harz stürmisch.