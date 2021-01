In Sachsen-Anhalt sollen die Abschlussklassen dieses Jahres die gleichen Chancen auf gute Prüfungsergebnisse erhalten wie andere Jahrgänge zuvor. Das hat Bildungsminister Marco Tullner (CDU) am Morgen betont. Tullner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, alle Priorität liege jetzt auf den Prüfungsfächern. Der späte Ferienrhythmus in Sachsen-Anhalt komme der Vorbereitung entgegen. Die Abschlussklassen in Sachsen-Anhalt sind im Zuge der verschärften Corona-Maßnahmen derzeit die einzigen, die in den Schulen unterrichtet werden. Alle anderen lernen von Zuhause. Gegenüber der teils massiven Kritik von Eltern und Lehrer zum Schulstart verteidigte Tullner die Strategie des Landes. Die Serverkapazität für die Lernplattform Moodle sei ausgeweitet worden. Damit der Schulstart gelinge, hätten die verantwortlichen Mitarbeiter die Feiertage durchgearbeitet.