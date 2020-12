Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper will im kommenden Sommer aufhören. Trümper sagte in einer persönlichen Erklärung, er werde sich dann vorzeitig in den Ruhestand versetzen lassen. Als Grund für seinen Rückzug nannte Trümper fehlendes Vertrauen. So sei ihm vorgeworfen worden, Beschlüsse des Stadtrates absichtlich nicht umgesetzt zu haben. Trümper ist seit fast 20 Jahren Oberbürgermeister in Magdeburg. Seine Amtszeit geht eigentlich bis 2022.