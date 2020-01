Es gibt einen Satz in der Film- und Kulturszene, den wohl jeder von uns kennt – sogar ich, der mit Filmen so rein gar nichts am Hut hat. "And the Oscar goes to..." heißt es Anfang Februar wieder in Los Angeles. Bei der Verleihung wird der wohl begehrteste Filmpreis der Welt verliehen. Besonders spannend ist für Fans immer der Tag, an dem die Nominierten bekannt gegeben werden – und dieser Tag war gestern. Hier haben wir für Sie zusammengefasst, wer für die Oscars 2020 nominiert ist.