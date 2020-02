Bildrechte: dpa

Der französische Schienenfahrzeug-Hersteller Alstom will das Bahn-Geschäft des finanziell angeschlagenen kanadischen Konkurrenten Bombardier übernehmen. Nach Angaben des Unternehmens wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach will der Konzern bis zu 6,2 Milliarden Euro zahlen.



In Sachsen-Anhalt könnte davon auch Stendal betroffen sein – dort hat Alstom einen Standort, wo derzeit Lokomotiven ausgebessert werden. Die IG Metall hatte bereits im Vorfeld vor einem möglichen Personalabbau gewarnt. Die Zug-Sparte von Bombardier hat ihren Hauptsitz in Berlin. In Deutschland arbeiten mehrere Tausend Menschen für den Konzern. Sollte es zu einer Übernahme kommen, müsste die EU-Kommission dieser noch zustimmen.