Genau 363 Tage vor der nächsten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die Landes-SPD am Abend mit der Suche nach einem Spitzenkandidaten begonnen. Fraktionschefin Katja Pähle und der Politiologe Roger Stöcker stellten sich auf einer Versammlung in Apenburg-Winterfeld in der Altmark gut zwei Stunden lang den Fragen der Mitglieder. Größere inhaltliche Unterschiede zwischen den beiden Bewerbern gab es dabei nicht. Schwerpunkte waren die Bildungs- und die Kommunalpolitik. An der Veranstaltung selber nahmen 50 Personen teil. Weitere waren online zugeschaltet.



Im Laufe des Morgens kommen wir noch einmal darauf zurück. Unser Politik-Reporter Stephan Schulz war bei dieser Auftaktveranstaltung dabei und wird seine Eindrücke schildern.